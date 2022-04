Verkehrsbilanz: Noch nie so viele tödlich verunglückte Radfahrer

Vor allem die Zahl der tödlich verunglückten E-Bike-Fahrer hat sich mehr als verdoppelt. Ebenfalls markant gestiegen sind tödliche Unfälle mit kleineren Lkw wie von Zustelldiensten.

Laut Statistik Austria kamen im Vorjahr 362 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben. Damit war die Zahl der Toten deutlich niedriger als in den Jahren vor der Coronapandemie (2019: 416 Verstorbene). Das Unfallgeschehen hängt unmittelbar mit Lockdowns und Lockerungen zusammen: Während der ersten fünf Kalenderwochen 2021 verringerte sich die Zahl der im Straßenverkehr Verunglückten um 39 Prozent, im September 2021 stieg sie sogar um 12 Prozent verglichen mit dem Durchschnitt der Septemberwerte von 2017 bis 2019. Eine Erklärung dafür könnte eine starke Zunahme der Urlaubsfahrten mit dem Auto während der Sommermonate sein, hieß es seitens der Statistik Austria.

Besorgniserregend ist die steigende Zahl der getöteten und verletzten Radfahrerinnen und Radfahrer. 50 Menschen kamen mit dem Fahrrad ums Leben, 2020 wurden 40 getötet (2019: 33), weitere 9617 wurden verletzt. "Nie zuvor in den vergangenen 30 Jahren verletzten sich so viele Radfahrer wie 2021", teilte die Statistik Austria mit. 24 der 50 Getöteten waren mit einem E-Bike unterwegs, fast die Hälfte aller verunglückten Radlerinnen und Radler hatte einen Alleinunfall. Für Marion Seidenberger, Verkehrspsychologin beim Mobilitätsclub ÖAMTC, ist es unverständlich, dass 30 getötete Radfahrer keinen Helm trugen. "Warum lehnt man diese Möglichkeit ab, sich zu schützen? Da spielen ein Gefühl der Unverletzlichkeit, der Modeaspekt und Coolheit in der Gruppe eine Rolle." Seidenberger geht davon aus, dass sich der Trend zum Fahrrad in Anbetracht gestiegener Spritpreise und als kostengünstige Alternative inklusive Gesundheitsaspektfortsetzen werde. Umsteiger vom Auto auf das Fahrrad müssten sich aber dreierlei bewusst sein: "Sie sind verletzlicher, brauchen Kondition und werden in der Abenddämmerung schlechter gesehen", betont Seidenberger.

VCÖ-Sprecher Christian Gratzer fordert gerade in Flächenbundesländern, wo viele Unfälle passieren, Verkehrsberuhigung sowie einen Ausbau der Radwege zwischen Ortschaften. Da es sich fast alle Länder zum Ziel gesetzt haben, verstärkt Wege bewegungsaktiv zurückzulegen, müssten die Bedingungen für Radfahrerinnen und -fahrer entsprechend verbessert werden.

Ebenfalls alarmierend sind 88 Getötete bei Unfällen mit Lkw-Beteiligung. Noch nie war dieser Anteil (24 Prozent aller im Verkehr Getöteten) so hoch. Vor allem die Unfälle mit Klein-Lkw unter 3,5 Tonnen Gewicht sind stark gestiegen - 2017 starben 28 Menschen, 2020 waren es 34, im Vorjahr 42. "Die Zunahme der Zustellfahrten infolge des Onlinehandel-Booms schlägt sich leider negativ in der Unfallstatistik nieder", betont Gratzer.