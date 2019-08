Im Sommer kommt es häufiger zu Unfällen. Experten erklären, warum das so ist.

Eine Woche ist der August erst alt und es verging kaum ein Tag ohne tödlichen Verkehrsunfall. Auf der B311 im Pongau (Salzburg) hat es am Mittwochvormittag schon wieder einen schweren Unfall gegeben. Drei Personen mussten ins Krankenhaus Zell am See ...