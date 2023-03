Verkehrsunfälle in Tirol nach Wintereinbruch

Die winterlichen Fahrverhältnissen in Tirol haben am Montag und Dienstag zu einigen Verkehrsunfällen geführt. In St. Anton geriet Montagnachmittag ein Skibus aufgrund der Schneefahrbahn in einer scharfen Kurve ins Rutschen und stürzte vier Meter über einen Hang. Ähnliches passierte einem Lkw in Finkenberg im Zillertal, der schließlich in einem Feld landete, während es in Steinach am Brenner Dienstagfrüh zu einem Pkw-Absturz kam.

BILD: SN/APA/ZOOM.TIROL/ZOOM.TIROL Zwei Bäume konnten Skibus vor weiterem Absturz aufhalten