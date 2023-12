Verkehrsunfälle kosteten im Vorjahr acht Milliarden Euro

Verkehrsunfälle verursachen viel menschliches Leid und auch sehr hohe Kosten. Eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis der Unfallkostenrechnung Straße des Umweltministeriums zeigt, dass die Verkehrsunfälle in Österreich im Vorjahr volkswirtschaftliche Kosten in der Höhe von fast acht Milliarden Euro verursacht haben, wie es in einer Aussendung hieß. Gegenüber dem Corona-Jahr 2021 nahmen die Unfallkosten im Jahr 2022 um rund 270 Millionen Euro zu.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/HERBERT PFARRHOFE Heuer bereits fünf Verkehrstote mehr als im Vorjahr