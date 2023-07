Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw im Bezirk Murau (Steiermark) ist am Samstagnachmittag ein 82-jähriger Kärntner ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Abend mitteilte, war ein 43-jähriger Murauer mit seinem Pkw auf der St.-Lambrechter-Straße L502 aus Richtung Neumarkt kommend nach St. Lambrecht unterwegs, als er im Ortsteil Forst in Schleudern geriet und frontal gegen den Pkw des Lenkers aus dem Bezirk St. Veit an der Glan (Kärnten) prallte. Dieser starb an der Unfallstelle.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/EVA MANHART Verkehrsunfall in der Steiermark: 82-jähriger Kärntner starb