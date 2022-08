Verlängertes Wochenende begann mit Stau auf Reiserouten

Das verlängerte Wochenende hat auf mehreren Reiserouten in Österreich mit langen Verzögerungen begonnen. Ausgehend in Deutschland reichte am Samstagvormittag ein Stau durch Grenzkontrollen und Überlastung über den Grenzübergang Walserberg an der Westautobahn (A1) in Salzburg rund 22 Kilometer weit bis auf die Tauernautobahn (A10). Autofahrer müssen mit einer Wartezeit von gut einer Stunde rechnen, teilte der ÖAMTC der APA mit. Auch Richtung Slowenien staute es bereits stark.

SN/franz neumayr Ausgedehnter Stau rund um den Knoten Salzburg.