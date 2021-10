Verleger Fellner kämpft an mehreren Fronten

Zahlreiche Frauen fühlen sich vom "Österreich"-Herausgeber sexuell belästigt. Er wehrt sich vor Gericht und beteuert seine Unschuld.

Wolfgang Fellner ist derzeit mit einigen Baustellen beschäftigt. Und so äußerte sich der Chef der Mediengruppe "Österreich" nach einem Verhandlungstermin im Arbeits- und Sozialgericht Wien am Montag nicht nur zur Inseratenaffäre von Ex-Kanzler Sebastian Kurz, in der sowohl er als auch sein Bruder Helmuth von der Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) als Beschuldigte geführt werden. Es ging auch um den Vorwurf der sexuellen Belästigung, den eine ehemalige TV-Moderatorin seines Senders oe24 gegen den mächtigen Medienmacher erhebt.

Der Reihe nach: Am Montag ...