Verletzte bei Brand in Mehrparteienhaus in Mödling

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in Mödling sind Sonntagfrüh 20 Personen von der Feuerwehr mit Drehleitern und Teleskopmastbühnen gerettet worden. Drei Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht, teilte das Bezirkskommando in einer Aussendung mit. Sieben Feuerwehren aus den Bezirken Mödling und Baden standen mit rund 100 Mitgliedern im Einsatz. Das Rote Kreuz betreute auch Unverletzte. Nach Feuerwehrangaben soll es vor dem Brand eine Explosion gegeben haben.