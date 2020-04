Verletzte bei Frontalzusammenstoß mit Streifenwagen in NÖ

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Polizeiauto und dem Pkw eines 19-Jährigen sind am Samstagabend in Mitterbach am Erlaufsee (Bezirk Lilienfeld) drei Männer verletzt worden. Der 19-jährige Steirer dürfte laut ersten Ermittlungen der Polizei zu schnell unterwegs gewesen sein und geriet mit seinem Wagen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn.

SN/APA (Symbolbild)/LUKAS HUTER Der Streifenwagen wurde vom entgegenkommenden Fahrzeug "abgeschossen"