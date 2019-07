Bei Alpinunfällen in den Schladminger Tauern sind am Montag zwei Frauen schwer verletzt worden, ein Mann (63) erlitt kurz nach 12.00 Uhr auf der Reiteralm einen Herzinfarkt und starb. Eine Dänin (50) knöchelte wenig später in der Nähe um. Drei Stunden später verletzte sich eine Deutsche (24) beim Abstieg von Greifenberg (2.618 Meter Seehöhe), wie die Landespolizeidirektion am Dienstag mitteilte.

SN/APA (Archiv)/HANS PUNZ Ein ÖAMTC-Notarzt-Hubschrauber führte die Bergungen durch