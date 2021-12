Verletzte und erheblicher Sachschaden bei zwei Bränden in OÖ

Zu zwei großen Bränden sind die oö. Feuerwehren in der Nacht auf Freitag ausgerückt. In Linz wurden mehrere Personen verletzt, als ein Wohnungsbrand sich auf das Dach und die angrenzende Wohnanlage ausbreitete. In Grein ist bei einem Großbrand in einem Holzverarbeitungsbetrieb erheblicher Sachschaden entstanden, mehr als ein Dutzend Feuerwehren aus Ober- und Niederösterreich waren hier an den Löscharbeiten beteiligt.

SN/APA/Webpic/hex Mehr als ein Dutzend Feuerwehren waren im Einsatz