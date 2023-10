Verletzter in schwieriger Aktion vom Hohen Göll geborgen

In der Ostwand des Hohen Göll (2.522 Meter) an der Salzburger Landesgrenze hat am Samstag ein Großaufgebot an Bergrettern in einem schwierigen Einsatz einen verletzten Alpinisten geborgen. Ein Föhnsturm verhinderte vorerst die Bergung mit einem Hubschrauber, daher stiegen zwei Trupps zu dem Verletzten auf. Nachdem die erste Truppe eingetroffen war, konnte das Hubschrauberteam der Berchtesgadener Bergwacht ein kurzes Fenster nutzen und es gelang eine Bergung per Windenseil.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Knifflige Bergungsaktion für Retter in Salzburg