Verletzter nach Brand in Mehrparteienhaus in Innsbruck

Beim Brand eines Mehrparteienhauses in Innsbruck am Samstagabend ist ein 56-jähriger Mann schwer verletzt worden. Er wurde leblos in seiner brennenden Wohnung aufgefunden und musste reanimiert werden, informierte die Polizei. Das Gebäude wurde evakuiert, sechs Personen - darunter zwei Kinder - wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert.

SN/APA (Archiv)/LUKAS HUTER Einsatz der Feuerwehr in Innsbruck