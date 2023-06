Verletzter nach Gasexplosion in Oberösterreich

In Ansfelden (Bezirk Linz-Land) ist am Dienstagabend bei einer Gasexplosion zumindest eine Person verletzt worden. Ein Einfamilienhaus geriet durch den Vorfall, der im Zusammenhang mit einer Erdbohrung steht, in Flammen. Aufgrund des weiteren Gasaustritts ordnete der Bezirkshauptmann die Evakuierung aller Bewohner der 65 Gebäude im gefährdeten Bereich an, teilte die Polizei mit.

BILD: SN/APA/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCH 65 Gebäude mussten evakuiert werden