Verletzter Uhu wurde von Tauernautobahn gerettet

Ein Uhu ist am Dienstag von einem Asfinag-Mitarbeiter auf der Tauernautobahn (A10) kurz vor dem Oswaldibergtunnel bei Villach gerettet worden. Dies teilte die Asfinag in einer Aussendung mit.

Othmar Gangl von der Autobahnmeisterei Villach entdeckte das verletzte Tier auf dem Pannenstreifen. Ein Experte von der Adlerarena Landskron stellte einen gebrochenen Flügel fest.

Der Vogel wird nun in Landskron tierärztlich versorgt, bis er wieder in die freie Natur entlassen werden kann. Die Arena liegt in der Nähe eines Feuchtgebiets, in dem es eine größere wilde Uhu-Population gibt.