Vermeintlich gesunde Smoothies als Zuckerbomben enttarnt

Püriertes Obst und Gemüse klingt gut, doch wie gesund ein fertig gemixter roter Smoothie aus der Flasche wirklich ist, zeigt sich erst auf den zweiten Blick. Die Arbeiterkammer Oberösterreich hat 20 solcher Produkte in etlichen Geschmacksrichtungen untersucht und dabei rund zwei Drittel als Zuckerbomben mit mehr als der Hälfte des Tagesbedarfs entlarvt. Das berichtete die Interessenvertretung in einer Presseaussendung am Mittwoch.

Mehr als die Hälfte des Tagesbedarfs in zwei von drei Drinks