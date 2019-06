Vermisste Wanderer im Kleinwalsertal tödlich verunglückt

Die beiden seit Dienstagnachmittag im Kleinwalsertal (Bez. Bregenz) vermissten Wanderer sind tot: Suchkräfte entdeckten am Mittwoch die Leichen der 40-jährigen Frau und ihres 41-jährigen Lebenspartners aus dem Großraum Hannover. Die leblosen Körper wurden in etwa 30 Meter Entfernung zum Schneeloch gefunden, in das Sie gestürzt waren, teilte die Polizei mit.

SN/APA/LPD VOARLBERG Die Suche gestaltet sich schwierig