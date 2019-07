Vermisster 51-Jähriger in Steiermark tot aufgefunden

Ein seit Montagnachmittag vermisster 51-Jähriger aus dem Bezirk Liezen konnte am Samstag in den frühen Morgenstunden nur noch tot aufgefunden werden. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, stieg gegen 06.00 Uhr eine kleine Gruppe der Bergrettung in Richtung Hochgolling-Nordwand ein und fand den leblosen Körper des Vermissten.

Dieser dürfte beim Abstieg vom Hochgolling in einem steilen Fels- und Schrofengelände rund 60 Meter abgestürzt sein und sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen haben. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers führte die Bergung des Leichnams durch. Quelle: APA