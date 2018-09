Vermisster Wanderer aus NÖ tot in der Steiermark gefunden

Ein seit Mittwoch vermisster Wanderer aus dem niederösterreichischen Bezirk Wiener Neustadt-Land ist am Freitag in der Steiermark tot aufgefunden worden. Das teilte die Landespolizeidirektion am Freitag mit. Die Bergrettung Mürzzuschlag und Reichenau hatte seit Donnerstag nach ihm gesucht, in der Nacht wurde die Aktion u.a. wegen Nebels unterbrochen.

Die Crew des Polizeihelikopters entdeckte den Mann, er war über eine Felswand gestürzt. Der 25-Jährige hatte am Mittwoch alleine eine Wanderung auf die Raxalpe unternommen. Als er am 6. September gegen 14.00 Uhr nicht zur Arbeit erschien, wurden Nachforschungen eingeleitet. Das Fahrzeug des Niederösterreichers wurde am Preiner Gscheid (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) gefunden. Daraufhin wurde eine großangelegte Suchaktion gestartet, aber gegen 23.00 Uhr aufgrund der Dunkelheit und der Gefährdung der Einsatzkräfte abgebrochen. Am Freitag gegen 10.00 Uhr lokalisierte die Besatzung des Polizeihubschraubers im Raum Kapellen den Vermissten im steilen und felsendurchsetzten Gelände und brachte die Leiche nach der Bergung mittels Tau zu Tal. Der 25-Jährige dürfte über eine mehr als 50 Meter hohe Felswand gestürzt sein. Fremdverschulden wurde ausgeschlossen, die Staatsanwaltschaft Leoben gab den Leichnam zur Beerdigung frei. Quelle: APA