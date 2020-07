Coronatests reichen für Rückkehrer aus Risikoländern nicht mehr. Die Regierung will damit vor allem Reisen auf den Balkan verhindern. Hunderttausende Bürger sind betroffen.

Noch arbeitet man im Gesundheitsministerium an Details. Am Freitag soll die neue Covid-Verordnung aber in Kraft treten. Und wie es aussieht, wird es an den Grenzen wieder ungemütlich. Vor allem für Österreicherinnen und Österreicher, die aus Ländern zurückkehren, für die ...