Verschollen und für tot erklärt

Das Drama um den Sänger Daniel Küblböck steht exemplarisch dafür, dass man vor dem Gesetz nicht so schnell stirbt.

Der Fall des deutschen Sängers Daniel Küblböck, der auf einem Kreuzfahrtschiff über Bord gegangen und bisher nicht gefunden wurde, wirft eine Reihe von rechtlich spannenden Fragen auf. Wann wird zum Beispiel ein Verschollener für tot erklärt?

In unserer Rechtsordnung gibt es das

Todeserklärungsgesetz. Erste Voraussetzung für eine amtliche Todeserklärung ist, dass jemand verschollen ist und Zweifel am Fortleben eines Menschen bestehen. Erforderlich sind der unbekannte Aufenthalt

einer Person, ihre nachrichtenlose Abwesenheit und ernsthafte Zweifel an ihrem Überleben. Die Verschollenheit muss eine bestimmte Dauer haben, das Gesetz kennt hier eine komplizierte Fristenregelung, wobei es zwischen der allgemeinen und der Gefahrenverschollenheit unterscheidet. Im zweiten Fall kann zum Beispiel jemand für tot erklärt werden, wenn seit dem Zeitpunkt, in dem die Lebensgefahr beendet ist oder ihr Ende nach den Umständen erwartet werden konnte, ein Jahr verstrichen ist.