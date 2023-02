Verschütteter nach Lawinenabgang in NÖ gerettet

In Annaberg (Bezirk Lilienfeld) ist am Mittwoch rund drei Stunden nach einem Lawinenabgang ein Verschütteter gerettet worden. Zwei Skitourengeher, die mit dem Mann unterwegs gewesen waren, hatten sich selbst in Sicherheit gebracht. Der Niederösterreicher (Jahrgang 1955) wurde laut Bergrettung verletzt ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Dass der Mann überlebt habe, "grenzt an ein Wunder", hieß es. An der Suchaktion waren 100 Personen und drei Hubschrauber beteiligt.

SN/APA/BERGRETTUNG/OLIVER HIMMEL Ein Großaufgebot an Helfern stand bei der Suchaktion im Einsatz