Verschwundener Siebenjähriger in Wien wieder aufgetaucht

Ein Siebenjähriger ist am Donnerstagnachmittag in Wien-Simmering verschwunden. Die Polizei löste eine groß angelegte Suchaktion aus. Der Bub war mit seiner Mutter unterwegs, als er verschwand. Laut Polizei suchte die Frau etwa eine Stunde selbst ihren Sohn, bevor sie um 16.50 Uhr die Exekutive einschaltete. Am Ende wurde das Kind wohlbehalten aufgefunden.

SN/APA (Symbolbild/LUKAS HUTER Großeinsatz der Polizei