Verstärkte Kontrollen gegen gefälschte 3G-Nachweise

Ab (morgigem) Donnerstag kontrolliert die Polizei verstärkt die Echtheit von 3G-Nachweisen. "Wir haben allein in den letzten sechs Monaten an die 400 solcher gefälschter Dokumente festgestellt", berichtete der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, am Mittwoch. Die Kontrollen vor allem in der Gastronomie werden von Gesundheitsbehörden unterstützt. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) riet den Nutzern von falschen Nachweisen: "Tun Sie's besser nicht mehr!"

SN/APA/THEMENBILD/GERT EGGENBERGER/ "Aktion scharf" von Polizei und Gesundheitsbehörden