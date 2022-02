Verstöße gegen Covidregeln halten die Justiz auf Trab

Polizei und Justiz sind mit immer massiveren Vorwürfen befasst, wie Menschen die Regeln zum Schutz vor Corona unterlaufen. In der Wiener Impfpass-Affäre geriet auch eine Ärztin und eine Mitarbeiterin des Sozialministeriums ins Visier.

In Kärnten lässt die Staatsanwaltschaft einen Corona-Todesfall überprüfen, weil der Verstorbene möglicherweise durch eine Quarantänebrecherin angesteckt worden sein könnte. In Wien befindet sich ein junger Mann seit Kurzem sogar in Untersuchungshaft - er soll einen schwunghaften Handel mit gefälschten Impfbestätigungen betrieben haben.

Für jeden Ausweis sollen 550 bis 650 Euro verlangt worden sein. Der 21-Jährige, der für den Arbeiter-Samariter-Bund bei der Impfstraße im Austria Center Vienna arbeitete und nach Bekanntwerden der Vorwürfe sofort entlassen wurde, soll aber nicht ...