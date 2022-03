Versuchte Vergewaltigung durch vier Männer in Linz

Vier Männer sollen am Mittwochabend um 17.15 Uhr versucht haben, eine junge Frau in der Nähe des Linzer Hauptbahnhofs zu vergewaltigen. Laut Polizei wurden sie von Beamten der Fremdenpolizei auf frischer Tat erwischt. Drei Täter wurden demnach sofort festgenommen, nach einem vierten lief am Abend noch eine Fahndung.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Polizei leitete nach Vergewaltigung Großfahndung in Linz ein