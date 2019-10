Versuchte Vergewaltigung in Wien - Verdächtiger stellte sich

Nach einer versuchten Vergewaltigung einer 22-jährigen Frau in Wien-Simmering hat sich am Sonntag ein Mann bei der Polizei gestellt. Er hatte sich auf den von der Polizei veröffentlichen Fahndungsbildern wiedererkannt. Der 19-jährige österreichische Staatsbürger soll am Montag von der Polizei einvernommen werden, sagte Pressesprecherin Irina Steirer.

Der Mann auf den Bildern soll am 6. Oktober versucht haben, die Frau in den Kellerabteilen eines Hauses in Wien-Simmering zu vergewaltigen. Er verfolgte demnach die 22-Jährige von der U-Bahnstation Enkplatz. Bei der Eingangstüre zum Wohnhaus ihrer Mutter in der Kopalgasse drängte der Verdächtige die Frau dann ins Stiegenhaus, schlug ihr mit der Faust ins Gesicht, zerrte sie zu den Kellerabteilen und wollte sie vergewaltigen. Die junge Frau begann aber laut zu schreien, weshalb der Mann die Flucht ergriff. Quelle: APA