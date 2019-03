Versuchter Einbruch in Bankomat in NÖ löste Brand aus

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag in Wiener Neustadt versucht, in einen Bankomat in einem Einkaufsmarkt einzubrechen. Es entstand ein Brand im Foyer, der auch auf die Fassade des Gebäudes übergriff, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner einen "Kurier"-Onlinebericht. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Eingangstür wurde stark beschädigt.

SN/APA (PRESSETEAM D. FF WR. NEUSTA Die Flammen griffen auf die Fassade das Einkaufsmarkts über