VGT versus Spar - Handelskonzern in 1. Instanz erfolgreich

Im Streit des Vereins gegen Tierfabriken (VGT) mit der Handelskette Spar um Demos der Tierschützer vor den Filialen hat Spar einen Gerichtserfolg errungen. Wie der VGT heute mitteilte, sei er - nicht rechtskräftig - zu einer Zahlung von 47.500 Euro verurteilt worden, des weiteren müsse er es unterlassen, Spar mit Tierleid in Zusammenhang zu bringen. Der VGT sprach heute von einer Einschüchterungsklage und kritisierte das Urteil in 1. Instanz. Er kündigte Berufung an.

SN/APA/dpa/Marijan Murat Das Tierwohl in der Schweinemast bleibt ein Dauerthema