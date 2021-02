Video: 1.270 neue Corona-Neuinfektionen und elf weitere Tote

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich nimmt weiter zu. Am Montag wurden mit 1.270 neuen Fällen zwar deutlich weniger als am Sonntag gemeldet, allerdings sind die Montagszahlen immer niedriger und im Vergleich zu den vorangegangen Montagen nahm die Zahl der Fälle zu. Nur leicht gestiegen sind im Wochenvergleich die Zahl der Corona-Impfungen. Vorige Woche wurden 117.696 neue Impfungen registriert - um 14.000 mehr als in der Woche davor.

Dieses Video liegt auf YouTube