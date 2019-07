Der 14-Jährige, der in Kirchschlag in der Buckligen Welt (Bezirk Wiener Neustadt) am Montag seine Mutter erstochen haben soll, hat bei den Einvernahmen den Mordvorsatz bestritten. Der Jugendliche habe aber umfassende Angaben zum Geschehen gemacht, sagte der Wiener Neustädter Staatsanwalt Markus Bauer. Die Entscheidung, ob U-Haft über den Beschuldigten verhängt wird, soll am Mittwoch fallen.

