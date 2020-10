An der künftigen U5-Station Frankhplatz wurden Siedlungsreste aus zwei Jahrtausenden freigelegt.

Werden in Wien neue U-Bahn-Tunnel durch den Boden getrieben, finden Zukunft und Vergangenheit stets zu einem zeitlich begrenzten Rendezvous zusammen. Wie etwa derzeit am Frankhplatz, einer Grünfläche im Dreieck Altes AKH/Landesgericht/Nationalbank. Dort bekommt die U5, die ab 2025 in Betrieb gehen soll, eine Station. So viel zur Zukunft.

Was die Vergangenheit betrifft, so wird diese gerade von den Stadtarchäologen ans Tageslicht geholt. Für den Frankhplatz bedeutet das: Alte Mauern einer 1751 errichteten Kaserne, noch ältere Mauern mittelalterlicher Keller ...