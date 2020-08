Video: 27-Jährige in Wien erstickt: Angeklagter nicht geständig

Weil er seine Freundin Birgit H. in der Nacht auf den 23. Jänner 2020 in ihrer Wohnung in der Arnoldgasse in Wien-Floridsdorf mit bloßen Händen ermordet haben soll, hat sich ein 38-Jähriger am Donnerstag am Landesgericht verantworten müssen. Der Angeklagte bekannte sich in dem Indizienprozess "nicht schuldig" und behauptete, die 28-Jährige wäre von ihrem "väterlichen" Freund getötet worden.

Dieses Video liegt auf YouTube