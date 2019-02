Ein 29-jähriger Mazedonier ist am Freitagabend bei einer Massenschlägerei in einem Lokal in Regau (Bezirk Vöcklabruck) getötet worden. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt. Neun an der Auseinandersetzung Beteiligte wurden festgenommen, berichteten die oberösterreichische Polizei und die Staatsanwaltschaft Wels.

