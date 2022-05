Edi Jäger, der Sammler: Essen nach der Steinzeit-Diät

Der Salzburger Künstler Edi Jäger wollte schon lange die Paleo-Diät versuchen - auch "Steinzeit-Diät" genannt. Das bedeutet viel Fleisch und selbst gesammeltes Gemüse, wenige Kohlenhydrate oder Milchprodukte. Ob ihm das gelingt und wie es dem Schauspieler in den drei Wochen ergeht, berichtet er hier im Ernährungstagebuch.

3 Wochen Paleo-Diät Edi Jäger

Steckbrief Edi Jäger Alter 55 Wohnort Seekirchen am Wallersee / Salzburg Beruf Schauspieler Hobbys Lesen, Kochen, Filme, Wandern, Musik Lieblingsessen Saiblingsfilet in Kartoffelkrenkruste mit Gemüse und Gerstenrisotto, dazu Welschriesling Neue Ernährungsform Paleo

Ernährungstagebuch: Vom Jagen und Sammeln

11. Mai 2022: Wie schon in der guten alten Steinzeit soll ja der interessierte "Paleo-loge" oder wie heißt es richtig: Paleo-ikerin? Paleo-nerinnen? Naja, jedenfalls soll nur gegessen werden - nein, nicht was auf den Tisch kommt oder was uns die Fast-Food-Cuisine bietet - sondern was an unbehandelter Bioqualität durch Jagen oder Sammeln erbeutet werden kann. Das heißt jetzt bitte aber auf keinen Fall, dass man mit der Armbrust zum Billa gehen sollte. Oder frau mit Pfeil und Bogen zum Spar. Davor müssen wir hier eindringlich warnen, es könnte zu wirklich unangenehmen Szenen und überaus heiklen Situationen führen. Wer will schon solche Schlagzeilen lesen: "Treibjagd an der Tiefkühltruhe!" "Wieder wurden Macheten am Melonenregal sichergestellt!"

Mir persönlich kommt der Jägerberuf sehr entgegen, trag ich doch den Waidmann schon im Namen. Persönlich jage ich wirklich gerne durch den Wald oder pirsche über die Felder und Wiesen. Ich stelle jetzt aber keine Bärenfallen auf oder robbe mich mit einer Steinschleuder bewaffnet an ahnungsloses Rotwild heran. Eigentlich jage ich vorwiegend brauchbare Gedankenblitze für Theaterszenen oder spannende Spielideen für neue Programme. Ja ich bin bewaffnet, mit Stift und Notizblock. Und mit solchen Waffen könnte wohl nur ein MacGywer ein Wildschwein erlegen.

Geübte Jäger- und Sammlerinnen können aber im Frühling vieles erlegen, die halbe Wiese ist ja momentan essbar. Brennessel-Wildkräuter-Spinat mit Knoblauch, gut gewürzt. Dazu wird ein kleines Steak mit Dijonsenf gereicht nebst ein, zwei Kartoffelchen. Da lacht mein Paleo-nistenherz!

SN/privat Edi Jäger sammelt Salat in der Natur.

Hinweise von Diätologin Stefanie Bart:

Die persönlichen Erfahrungen von Edi Jäger sind nicht als generelle Empfehlung für eine Paleo-Diät zu lesen. Der täglich hohe Verzehr tierischer Lebensmittel ist unter den Aspekten der Gesundheit und Nachhaltigkeit kritisch zu sehen. Der völlige Verzicht auf Lebensmittel wie Getreideprodukte (Lieferanten für Ballaststoffe und B-Vitamine), Hülsenfrüchte (hochwertige Proteinquellen, Ballaststoffe, B-Vitamine) und Milchprodukte (wichtige Quellen für Calcium, Jod, Riboflavin) kann langfristig zu einem Nährstoffmangel führen.