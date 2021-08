Video: 364 Neuinfektionen und wenig Erstimpfungen in Österreich

364 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden sind in Österreich am Montag registriert worden. Das ist der höchste von Innen- und Gesundheitsministerium vermeldete Wert an einem Montag seit Ende Mai. Gleichzeitig weist das Impf-Dashboard des Bundes für den Vortag nur 1.693 Erstimpfungen aus, ähnlich niedrige Zahlen gab es zuletzt Mitte Februar bei damaliger Impfstoffknappheit. Damit sind trotz besserer Verfügbarkeit weiterhin weniger als 60 Prozent der Einwohner geimpft.

