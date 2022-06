Video: 4.933 Corona-Neuinfektionen und drei Todesfälle registriert

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich steigt weiter. Am Montag - jener Tag, an dem aufgrund der geringen Tests am Sonntag immer die wenigsten Neuinfektionen vermeldet werden - wurden 4.933 weitere Fälle registriert. Vor einer Woche waren es noch 2.905 Neuinfektionen am Montag gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 444,2. Außerdem wurden seit Sonntag drei weitere Todesfälle gemeldet. Eine deutliche Steigerung gab es auch bei den Spitalspatienten.

Dieses Video liegt auf YouTube