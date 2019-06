Ein 45-jähriger, in Graz-Umgebung wohnhafter Iraker ist am Mittwoch nach vier Brandanschlägen auf öffentliche Einrichtungen in Graz festgenommen worden. Der Mann wurde unmittelbar nach dem vierten Anschlag am Grazer Hauptbahnhof aufgegriffen. Das genaue Motiv ist noch nicht bekannt, Ermittler gehen aber davon aus, dass es "im privaten Bereich" liegt, teilte die Polizei mit.

