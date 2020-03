Video: 48-jährige Corona-Patientin verstorben, Zahl der Infektionen steigt

Eine Frau, die am Coronavirus erkrankt ist, soll bereits am Sonntag in Heimquarantäne verstorben sein. Der Altersgipfel bei den Infizierten liegt zwischen 45 und 54 Jahren. Mehr als 1000 Personen sind bundesweit infiziert, zudem beträgt der Zeitraum bis zur Verdoppelung der Covid-19-Fälle aktuell drei Tage. Die Hotspots sind weiterhin Tirol und Oberösterreich.

