Rund 700 Menschen sind von der Feuerwehr in der Linzer Straße in Wien-Penzing Donnerstagfrüh wegen einer brennenden Gasflasche in Sicherheit gebracht worden. Es bestand Explosionsgefahr, teilte Feuerwehrsprecher Christian Feiler mit. Die Einsatzkräfte waren gegen 8.00 Uhr zu dem Firmenareal gerufen worden.

