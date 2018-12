Bei einem Brand in einem Pflegeheim in Wien-Leopoldstadt ist am Samstag um 17.30 Uhr eine 71-Jährige ums Leben gekommen. Das Feuer brach in dem Zimmer der Frau aus, für die Bewohnerin kam jede Hilfe zu spät. Weitere Senioren oder Betreuer wurden nicht verletzt, berichteten die Einsatzkräfte. Feuerwehr und Personal brachten die übrigen Bewohner in rauchfreien Bereichen des Gebäudes in Sicherheit.

