Auf der B10 bei Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) hat am frühen Donnerstagabend eine alkoholisierte 81-Jährige mit ihrem Auto einen Streifenwagen der Polizei gerammt. Die Wienerin hatte 0,9 Promille. Der Frau wurde der Führerschein abgenommen, zudem erfolgte eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag.

