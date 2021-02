Video: A10 in Kärnten nach Hangrutsch noch immer gesperrt

Die Sperre der Tauernautobahn (A10) bei Gmünd (Bezirk Spittal an der Drau) ist auch am Mittwoch aufrecht geblieben. Wie Asfinag-Sprecher Walter Mocnik auf APA-Anfrage sagte, soll am Nachmittag die Entscheidung fallen, ob nach einem Hangrutsch am Dienstag das Gelände gesichert werden muss. Es wurde befürchtet, dass durch den Hangrutsch ein Brückenpfeiler der A10 in Mitleidenschaft gezogen wurde, zu Mittag waren Experten zur Begutachtung vor Ort.

