Video: Alle Bezirke Österreichs bei Corona-Ampel auf Rot gestellt

Die Corona-Kommission hat in ihrer Sitzung am Donnerstagnachmittag alle Bezirke und Regionen auf Rot gestellt, damit ist überall im Land das Infektionsrisiko mit dem Coronavirus sehr hoch. Gesundheitsminister Anschober gibt bei einer Pressekonferenz am Freitag Auskunft über die aktuelle Corona-Lage und zieht eine erste Bilanz nach dem erneutem Lockdown in Österreich - zu sehen ab 9:30 Uhr hier im Livestream!

Dieses Video liegt auf YouTube