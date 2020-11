Video: Anschober-Appell: "Stopp Corona"-App soll installiert werden

Wenige Stunden vor Inkrafttretens des Lockdowns in Österreich hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) an die Bevölkerung appelliert, die "Stopp Corona"-App zu installieren. Damit könne das Kontaktmanagement erleichtert werden. 4.657 Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden in den vergangenen 24 Stunden eingemeldet - bei rund 26.000 Tests. Für die kommende Woche werden rund 7.000 Neuinfektionen pro Tag prognostiziert. "Wir müssen deutlich runter", sagte Anschober.

Dieses Video liegt auf YouTube