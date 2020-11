Video: Anschober: Erste positive Signale durch Corona-Maßnahmen

3.145 Corona-Neuinfektionen sind in den vergangenen 24 Stunden gemeldet worden. Allerdings werden an Sonntagen immer "deutlich weniger Tests eingemeldet", relativierte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) Montagvormittag. Die Zahlen seien "nach wie vor dramatisch hoch". Aber man sehe erste Ansätze, dass die Maßnahmen "schrittweise" leicht zu wirken beginnen, so Anschober. Bis zum geplanten Ende des Lockdowns müssten "die Zahlen noch einen weiten Weg nach unten gehen".

