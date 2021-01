Video: Anschober erwartet 30.000 Corona-Geimpfte bis Sonntag

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Donnerstag unterstrichen, "bis Ende des Sonntags" auf fast 30.000 Corona-Impfungen in Österreich kommen zu wollen. 200.000 Dosen des am Vortag von der EU zugelassenen Moderna-Vakzins kommen im ersten Quartal zusätzlich zu den laufenden Lieferungen von Biontech/Pfizer nach Österreich. Ein Mengenproblem gebe es nicht, "nur noch ein Lieferproblem" sagte der Sonderbeauftragte des Gesundheitsministeriums, Clemens Martin Auer.

