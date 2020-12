Video: Anschober möchte nach Impfstart "Unentschlossene" gewinnen

Nach dem Beginn der Impfungen gegen das Coronavirus will Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) "möglichst viele Menschen" dafür gewinnen, diesen "Schlüssel für die Wende" ebenfalls zu nutzen. Das kündigte Anschober nach dem "großen Tag im Kampf gegen die Pandemie" am Montag bei einem Medientermin in Wien an. Als "europäische Erfolgsgeschichte", die im Juni noch unvorstellbar gewesen wäre, bezeichnete Covid-Sonderbeauftragter Clemens Martin Auer den Impfbeginn.

