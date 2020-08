Video: Anschober: Steigende Corona-Fallzahlen bei Jungen

Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) hat am Freitag an die Menschen in Österreich appelliert, "vor allem auch an die jungen, dass es wieder mehr Risikobewusstsein, mehr Mitmachen gibt". In den vergangenen sieben Tagen seien anteilig an der Bevölkerung kaum mehr ältere Menschen, sondern "ganz stark die jungen im Fokus" der Neuerkrankungen gestanden, sagte er bei einer Pressekonferenz in Wien.

