Video: Anschober und Kollaritsch für rationale Impfentscheidung

Die Coronaimpfung steht vor der Tür - das verlangt den Leuten in Österreich die Entscheidung ab, ob sie sich impfen lassen. Sie sollen diese nicht emotional, sondern auf der Vernunftebene treffen, plädierten Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und der Mediziner Herwig Kollaritsch Montag Abend in Wien. Anschober will "ehrlich über Vor- und Nachteile informieren", Kollaritsch hat ein Buch mit "Tipps für die persönliche Impfentscheidung" geschrieben.

